США и Южная Корея завершили масштабные летние военные учения
Соединенные Штаты и Южная Корея в четверг завершили обширные ежегодные учения "Щит свободы Ульчи", направленные на укрепление совместной готовности к обороне на фоне растущих военных угроз со стороны КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в маневрах, начавшихся 19 августа, было привлечено около 19 000 южнокорейских военнослужащих.
Также было проведено 48 одновременных полевых тренировок, таких как высадка морского десанта и этап учений с боевой стрельбой по сравнению с 38 полевыми мероприятиями, проведенными в прошлом году.
В этом году в ходе тренировок сил гражданской обороны, проходивших в рамках учений, впервые отрабатывался сценарий с ядерным ударом КНДР. В то же время военные учения не предполагали такого сценария.
Кроме того, на протяжении учений Минобороны Южной Кореи впервые провело свое отдельное совещание с соответствующими правительственными ведомствами по вопросам реагирования на дезинформацию на фоне растущего беспокойства по поводу угроз гибридной войны.
Северная Корея, которая использовала совместные учения союзников как повод для провокаций, осудила учения, назвав их "самыми оскорбительными и провокационными военными учениями для агрессии". Однако во время учений этого года, она не проводила крупных провокаций, таких как запуски баллистических ракет.
Обучение США и Южной Корее
Напомним, накануне сообщалось, что США и Южная Корея начали совместные масштабные ежегодные учения по противодействию угрозам КНДР.
Ранее в апреле США и Южная Корея провели совместные морские учения в Японском море для улучшения своих навыков сдерживания угроз безопасности на море и обеспечения безопасного судоходства на фоне угроз КНДР.
Также Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения с целью противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.