США та Південна Корея проведуть у березні навчання через ядерну загрозу КНДР

Зазначається, що навчання союзників проводитимуться на тлі триваючих випробувань Північною Кореєю своїх ракет та інших систем озброєнь, та розвитку Пхеньяном ядерного потенціалу.

Крім того, ці військові навчання Штатів та Південної Кореї будуть першими після того, як КНДР скасувала міжкорейську військову угоду в листопаді 2018 року.

Особливість навчань

Як розповіли на брифінгу представники Збройних сил двох країн, навчання будуть "жорсткими та реалістичними", та базуватимуться на сценаріях, які відображатимуть уроки недавніх конфліктів.

Загалом планується проведення 48 раундів комбінованих польових навчань, включаючи повітряний штурм і авіаудари, у яких братиме участь вдвічі більше військ з обох сторін порівняно з минулим роком, розповів речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї полковник Лі Сон Джун.

Навчання Freedom Shield в основному спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північної Кореї, в тому числі шляхом "виявлення та завдання ударів" по крилатих ракетах, які можуть нести ядерні боєголовки.

За словами полковника ЛІ, дві країни спільно розробляють концепцію протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї, і "вона буде застосовуватися для стримування та запобігання їх подальшому та можливому ядерному використанню»".

Своєю чергою полковник Збройних сил США в Кореї Ісаак Тейлор розповів, що американські стратегічні засоби, ймовірно, будуть розгорнуті на півострові відповідно до минулої практики. Тут варто зауважити, що термін "стратегічний" часто використовується для опису ядерних сил.

Провокації КНДР та ядерні погрози Пхеньяна

Нагадаємо, раніше у січні лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Разом з тим, зазначають у пресі, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

Раніше також у Білому домі розповіли, що КНДР намагається створити балістичні ракети дальнього радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом. Додамо, наприкінці січня Північна Корея тричі за тиждень запускала у море кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя.