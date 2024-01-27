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КНДР прагне отримати можливість завдавати ракетних ударів з великої відстані, - Білий дім

Субота 27 січня 2024 03:18
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КНДР прагне отримати можливість завдавати ракетних ударів з великої відстані, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея намагється створити балістичні ракети дальнього радіусу дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Представник Білого дому розповів, що згідно з розвідувальною інформацією США, КНДР продовжує намагатися розвивати передові можливості у галузі військового виробництва, включно з балістичними ракетами дальнього радіусу дії.

Він додав, що Сполучені Штати працюють над тим, що забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні, зокрема Японію та Південну Корею.

"Ми робитимемо те, що маємо робити, щоби бути певними, що можемо захистити Сполучені Штати, захистити наших союзників і партнерів", - заявив Кірбі.

Агресивна політика КНДР

Останніми тижнями лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, що свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Півднем. Однак, як зазначили ЗМІ, у Пхеньяна є вагома причина не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї сягнули найвищого рівня за майже десятиліття через продаж озброєнь Росії.

Напередодні Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про нові санкції щодо осіб та організацій, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами КНДР.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

Видання The New York Times повідомило, що в США припускають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

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