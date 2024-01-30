КНДР втретє за тиждень здійснила пуски крилатих ракет

Північна Корея втретє за тиждень запустила у море кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Південнокорейський об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував пуски крилатих ракет із західного узбережжя КНДР. Кількість ракет не уточнюється.

Це третій пуск крилатих ракет Північною Кореєю за тиждень. Зазначається, що розвідувальні служби Південної Кореї та США уважно стежать за ситуацією.

"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться в повідомленні JCS.

Провокації КНДР

В останні тижні керівник КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Однак, як зазначили ЗМІ, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

У Білому домі розповіли, що Північна Корея намагється створити балістичні ракети дальнього радіусу дії та продовжує працювати над військовим виробництвом.