США и Южная Корея проведут в марте учения из-за ядерной угрозы КНДР

Отмечается, что учения союзников будут проводиться на фоне продолжающихся испытаний Северной Кореей своих ракет и других систем вооружений, а также развития Пхеньяном ядерного потенциала.

Кроме того, эти военные учения Штатов и Южной Кореи будут первыми после того, как КНДР отменила межкорейское военное соглашение в ноябре 2018 года.

Особенность учений

Как рассказали на брифинге представители Вооруженных сил двух стран, учения будут "жесткими и реалистичными", и будут базироваться на сценариях, отражающих уроки недавних конфликтов.

В общей сложности планируется проведение 48 раундов комбинированных полевых учений, включая воздушный штурм и авиаудары, в которых будет участвовать вдвое больше войск с обеих сторон по сравнению с прошлым годом, рассказал спикер Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ли Сон Джун.

Учения Freedom Shield в основном направлены на нейтрализацию ядерных угроз Северной Кореи, в том числе путем "обнаружения и нанесения ударов" по крылатым ракетам, которые могут нести ядерные боеголовки.

По словам полковника ЛИ, две страны совместно разрабатывают концепцию противодействия ядерной и ракетной угрозам Северной Кореи, и "она будет применяться для сдерживания и предотвращения их дальнейшего и возможного ядерного использования»".

В свою очередь полковник Вооруженных сил США в Корее Исаак Тейлор рассказал, что американские стратегические средства, вероятно, будут развернуты на полуострове в соответствии с прошлой практикой. Здесь следует отметить, что термин "стратегический" часто используется для описания ядерных сил.

Провокации КНДР и ядерные угрозы Пхеньяна

Напомним, ранее в январе лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание The New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, отмечают в прессе, Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

Ранее в Белом доме рассказали, что КНДР пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством. Добавим, что в конце января Северная Корея трижды в неделю запускала в море несколько крылатых ракет со своего западного побережья.