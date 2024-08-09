США, Єгипет і Катар ініціювали термінові переговори Ізраїлю з ХАМАС, - Reuters

Лідери США, Єгипту і Катару закликали Ізраїль та керівництво ХАМАС зустрітися на переговорах 15 серпня, щоб укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очільники трьох країн, які намагалися виступити посередниками в укладенні угоди, у спільній заяві зазначили, що переговори можуть відбутися або в Досі (Катар), або в Каїрі (Єгипет).

"Рамкова угода вже на столі, залишилося узгодити лише деталі її реалізації. Не можна більше гаяти часу і виправдовуватися перед будь-якою стороною за подальші затримки. Настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню і виконати цю угоду", - зазначили лідери.

Вони також запропонували представити "остаточну проміжну пропозицію", яка вирішить питання, що залишилися.

Ця заява стала частиною зусиль трьох лідерів, спрямованих на початок переговорів, на тлі побоювань щодо можливого ширшого конфлікту в регіоні за участю Ірану після вбивства минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС і "Хезболла".

Швидкого результату не буде

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу анонсував присутність на зустрічі ізраїльських переговірників. За його словами, метою є "остаточне узгодження деталей і реалізація рамкової угоди".

Натомість високопоставлений представник адміністрації США зазначив агентству, що не слід очікувати підписання угоди до наступного тижня, з огляду на серйозні проблеми послідовності обміну між ХАМАС та Ізраїлем. За словами співрозмовника, потрібен рух від обох сторін переговорів.

Вплив на Іран відсутній

Американський чиновник також сказав, що заява не мала на меті вплинути на Іран, але будь-яка ескалація може поставити під загрозу надію на укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАСом.

Тим часом місія Ірану в ООН у четвер, 8 серпня повідомила, що переслідує одночасно два пріоритети. Перший - це встановлення тривалого припинення вогню у Секторі Газа та виведення окупантів з цієї території. І другий - це "покарання агресора" за вбивство 31 липня в Ірані колишнього політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.