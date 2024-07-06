Глава ізраїльської розвідки в Катарі домовлявся про припинення вогню з ХАМАС, - Bloomberg

У Катарі ізраїльська делегація на чолі з главою Моссаду Девідом Барні завершила переговори щодо укладання угоди з ХАМАС про припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство з посиланням на обізнане з переговорами джерело пише, що результат наразі невідомий, проте процес триватиме.

За інформацією Bloomberg, Барні мав зустрітися з прем'єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тані.

Глава розвідки здійснив поїздку після того, як Ізраїль отримав нову пропозицію від ХАМАС, яка може призвести до звільнення деяких утримуваних в Газі заручників і до паузи у війні.

Кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху обговорив останню пропозицію ХАМАС у четвер. Потім він провів 30-хвилинну розмову з президентом США Джо Байденом.

Нова пропозиція ХАМАС

Представник ХАМАС, який побажав залишитися неназваним, заявив, що угруповання дотримується давніх вимог, включаючи відступ ізраїльських військ та повернення переміщених цивільних осіб до своїх будинків у Секторі Гази. Однак, нова пропозиція не наполягає на повному виведенні ізраїльських військ на початковому етапі, повідомляє Bloomberg з посиланням на ізраїльський 13-й канал.

Агентство зазначає, що Байдену не вдалося досягти згоди щодо свого плану, частково тому, що ХАМАС наполягав на остаточному виведенні ізраїльських солдатів із Сектору Газа.

Ізраїль чинить опір цьому, заявляючи, що військові не припинять свою кампанію, поки ХАМАС не буде викорінений як військова та правляча організація. Нетаньяху підтримав ідею тимчасового припинення вогню — можливо, на кілька тижнів — як способу звільнення заручників, захоплених 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС атакували південь країни та спровокували конфлікт.