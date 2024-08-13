США и ряд стран ЕС призвали оперативно договориться о мире в Секторе Газа

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии поддержали прекращение огня в Секторе Газа и освобождение заложников, а также призвали Иран не атаковать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров стран, опубликованное на сайте Белого дома.

В заявлении лидеры высказали полную поддержку усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

"Мы поддержали совместный призыв Президента Байдена, Президента Египта Сиси (Абдель Фаттах Ас-Сиси. - ред.) и Амира Тамима из Катара (эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. - ред.) возобновить переговоры позже на этой неделе с целью скорейшего заключения соглашения и подчеркнули, что нельзя больше терять время", - отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры подчеркнули, что все стороны противостояния должны выполнить свои обязательства. Кроме того, необходима беспрепятственная доставка и распределение гуманитарной помощи.

Также лидеры пяти стран выразили свою поддержку защиты Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических групп.

"Мы призвали Иран отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет", - говорится в совместном заявлении глав государств.