ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и ряд стран ЕС призвали оперативно договориться о мире в Секторе Газа

Вторник 13 августа 2024 02:35
UA EN RU
США и ряд стран ЕС призвали оперативно договориться о мире в Секторе Газа Фото: США и четыре европейских страны призвали договориться о мире в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии поддержали прекращение огня в Секторе Газа и освобождение заложников, а также призвали Иран не атаковать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров стран, опубликованное на сайте Белого дома.

В заявлении лидеры высказали полную поддержку усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

"Мы поддержали совместный призыв Президента Байдена, Президента Египта Сиси (Абдель Фаттах Ас-Сиси. - ред.) и Амира Тамима из Катара (эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. - ред.) возобновить переговоры позже на этой неделе с целью скорейшего заключения соглашения и подчеркнули, что нельзя больше терять время", - отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры подчеркнули, что все стороны противостояния должны выполнить свои обязательства. Кроме того, необходима беспрепятственная доставка и распределение гуманитарной помощи.

Также лидеры пяти стран выразили свою поддержку защиты Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических групп.

"Мы призвали Иран отказаться от постоянных угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет", - говорится в совместном заявлении глав государств.

Мирный план по прекращению войны в Секторе Газа

Весной президент США Джо Байден представил мирный план по завершению войны в Секторе Газа. Он предусматривает три этапа, в частности полное прекращение сторонами боевых действий и освобождение более 100 заложников ХАМАСа.

В начале июля переговоры по установлению мира в Секторе Газа были завершены в Катаре.

Исламская группировка ХАМАС согласилась с предложениями США, но отказалась принять главное требование - полное прекращения Израилем огня до подписания соглашения.

На днях руководители США, Египта и Катара призвали Израиль и руководство ХАМАС провести переговоры 15 августа, чтобы заключить мирное соглашение по Сектору Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев