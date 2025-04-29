Конфронтація послаблюється: США та Мексика підписали дві важливі угоди

Згідно з домовленостями, Мексика зобов'язалася постачати воду техаським фермерам після скарг США щодо невиконання умов багаторічної угоди.

Крім того, сторони домовилися про спільні заходи боротьби зі шкідником великої рогатої худоби, - новозеландським гвинтовим черв'яком, - на території Мексики, що дозволило уникнути можливих обмежень на імпорт американської худоби.

Ці домовленості свідчать про прагнення Мексики до співпраці зі США попри жорсткішу позицію адміністрації Трампа. Це позитивний сигнал для Мехіко, яка прагне добитися скасування тарифів на автозапчастини, сталь та інші товари.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства США, уряд Мексики погодився передати воду з міжнародних водосховищ і збільшити частку США в стоці шести приток річки Ріо-Гранде до кінця поточного п'ятирічного водного циклу, який завершується 24 жовтня цього року. Домовленість базується на положеннях Водного договору 1944 року, відповідно до якого Мексика має передавати США 1,75 млн акр-футів води за п'ять років, тоді як США постачають 1,5 млн акр-футів води до Мексики з річки Колорадо. Наразі точні обсяги короткострокового постачання води невідомі.

У заяві Міністерства сільського господарства Мексики зазначається, що країна погодилася на негайну передачу води, а також на додаткові поставки впродовж наступного сезону дощів для запобігання потенційному дефіциту наприкінці водного циклу. Також у відомстві наголосили, що переукладання Водного договору 1944 року не вважається необхідним, оскільки його положення є вигідними для обох сторін.

Стосовно боротьби з новозеландським гвинтовим черв'яком, обидві сторони повідомили про досягнення окремої домовленості, деталі якої наразі не розголошуються. Раніше міністр сільського господарства США Брук Роллінз попереджала про можливе відновлення обмежень на імпорт худоби у разі недостатніх заходів боротьби зі шкідником, який становить загрозу для поголів'я великої рогатої худоби.

Роллінз заявила, що під час робочого візиту до Огайо вона провела переговори з міністром сільського господарства Мексики Хуліо Бердеге, за підсумками яких було досягнуто згоди щодо спільних дій у цьому напрямку. Бердеге у дописі на платформі X повідомив, що сторони погодили заходи, які відповідають інтересам обох країн і спрямовані на стримування та ліквідацію шкідника.

Політика уникнення конфронтації

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міністерство сільського господарства США тимчасово призупинило імпорт великої рогатої худоби з Мексики після виявлення випадку зараження у штаті Чіапас. Імпорт було відновлено у січні.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум дотримується політики уникнення конфронтації з адміністрацією Трампа, закликаючи до "холоднокровного" підходу у вирішенні двосторонніх торговельних питань, зокрема за допомогою прямих телефонних переговорів. Завдяки такій тактиці Мексиці вдалося добитися часткового скасування тарифів.

Попри певні поступки, Мексика продовжує стикатися з тарифами на товари, які не підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, а також на сталь, алюміній та окремі категорії автомобілів.

Уряд Шейнбаум висловлює впевненість у можливості подальшого зниження тарифів і успішного перегляду угоди між США, Мексикою та Канадою, запланованого на наступний рік, хоча переговори можуть розпочатися раніше.