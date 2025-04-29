Конфронтация ослабевает: США и Мексика подписали два важных соглашения

Согласно договоренностям, Мексика обязалась поставлять воду техасским фермерам после жалоб США о невыполнении условий многолетнего соглашения.

Кроме того, стороны договорились о совместных мерах борьбы с вредителем крупного рогатого скота, - новозеландским винтовым червем, - на территории Мексики, что позволило избежать возможных ограничений на импорт американского скота.

Эти договоренности свидетельствуют о стремлении Мексики к сотрудничеству с США, несмотря на более жесткую позицию администрации Трампа. Это позитивный сигнал для Мехико, которая стремится добиться отмены тарифов на автозапчасти, сталь и другие товары.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства США, правительство Мексики согласилось передать воду из международных водохранилищ и увеличить долю США в стоке шести притоков реки Рио-Гранде до конца текущего пятилетнего водного цикла, который завершается 24 октября этого года. Договоренность базируется на положениях Водного договора 1944 года, согласно которому Мексика должна передавать США 1,75 млн акр-футов воды за пять лет, тогда как США поставляют 1,5 млн акр-футов воды в Мексику из реки Колорадо. Сейчас точные объемы краткосрочных поставок воды неизвестны.

В заявлении Министерства сельского хозяйства Мексики отмечается, что страна согласилась на немедленную передачу воды, а также на дополнительные поставки в течение следующего сезона дождей для предотвращения потенциального дефицита в конце водного цикла. Также в ведомстве отметили, что перезаключение Водного договора 1944 года не считается необходимым, поскольку его положения выгодны для обеих сторон.

Относительно борьбы с новозеландским винтовым червем, обе стороны сообщили о достижении отдельной договоренности, детали которой пока не разглашаются. Ранее министр сельского хозяйства США Брук Роллинз предупреждала о возможном восстановлении ограничений на импорт скота в случае недостаточных мер борьбы с вредителем, который представляет угрозу для поголовья крупного рогатого скота.

Роллинз заявила, что во время рабочего визита в Огайо она провела переговоры с министром сельского хозяйства Мексики Хулио Бердеге, по итогам которых было достигнуто соглашение о совместных действиях в этом направлении. Бердеге в заметке на платформе X сообщил, что стороны согласовали меры, которые отвечают интересам обеих стран и направлены на сдерживание и ликвидацию вредителя.

Политика преодоления конфронтации

Напомним, что в ноябре прошлого года Министерство сельского хозяйства США временно приостановило импорт крупного рогатого скота из Мексики после выявления случая заражения в штате Чиапас. Импорт был возобновлен в январе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум придерживается политики избегания конфронтации с администрацией Трампа, призывая к "хладнокровному" подходу в решении двусторонних торговых вопросов, в частности с помощью прямых телефонных переговоров. Благодаря такой тактике Мексике удалось добиться частичной отмены тарифов.

Несмотря на определенные уступки, Мексика продолжает сталкиваться с тарифами на товары, которые не подпадают под действие Североамериканского соглашения о свободной торговле, а также на сталь, алюминий и отдельные категории автомобилей.

Правительство Шейнбаум выражает уверенность в возможности дальнейшего снижения тарифов и успешного пересмотра соглашения между США, Мексикой и Канадой, запланированного на следующий год, хотя переговоры могут начаться раньше.