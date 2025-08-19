США та країни Європи нададуть гарантії безпеки для України: подробиці

Трамп стверджує, що гарантії безпеки будуть надані Києву різними країнами Європи в координації зі США.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки", - написав Дональд Трамп.

Гарантії безпеки для України

США запропонували Україні гарантії безпеки, схожі на "5 статтю договору про НАТО", однак вони не будуть надаватися безпосередньо від НАТО. Важливо, що гарантії можуть надати лише у разі підписання мирної угоди з Росією.

В "5 статті договору про НАТО" передбачається колективна оборона кожного члена Альянсу у разі нападу.

Зеленський привітав ініціативу США про гарантії безпеки для України і розповів про своє бачення цього питання. За його словами, гарантії безпеки від США та європейських країн "мають бути дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі".