США и страны Европы предоставят гарантии безопасности для Украины: подробности

Трамп утверждает, что гарантии безопасности будут предоставлены Киеву различными странами Европы в координации с США.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Дональд Трамп.

Гарантии безопасности для Украины

США предложили Украине гарантии безопасности, похожие на "5 статью договора о НАТО", однако они не будут предоставляться непосредственно от НАТО. Важно, что гарантии могут предоставить только в случае подписания мирного соглашения с Россией.

В "5 статье договора о НАТО" предусматривается коллективная оборона каждого члена Альянса в случае нападения.

Зеленский приветствовал инициативу США о гарантиях безопасности для Украины и рассказал о своем видении этого вопроса. По его словам, гарантии безопасности от США и европейских стран "должны быть очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море".