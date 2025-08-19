RU

США и страны Европы предоставят гарантии безопасности для Украины: подробности

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на встрече в Вашингтоне с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами обсудили гарантии безопасности для Украины - союзники готовы предоставить их Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что гарантии безопасности будут предоставлены Киеву различными странами Европы в координации с США.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Дональд Трамп.

Гарантии безопасности для Украины

США предложили Украине гарантии безопасности, похожие на "5 статью договора о НАТО", однако они не будут предоставляться непосредственно от НАТО. Важно, что гарантии могут предоставить только в случае подписания мирного соглашения с Россией.

В "5 статье договора о НАТО" предусматривается коллективная оборона каждого члена Альянса в случае нападения.

Зеленский приветствовал инициативу США о гарантиях безопасности для Украины и рассказал о своем видении этого вопроса. По его словам, гарантии безопасности от США и европейских стран "должны быть очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море".

Напомним, один из советников президента США Дональда Трампа прокомментировал гарантии безопасности и не исключил возможности размещения американских войск на территории Украины.

Также накануне спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин согласился на гарантии безопасности для Украины от США и Европы.

