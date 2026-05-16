США и Китай договорились сунизить пошлины после переговоров Трампа и Си

Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на отдельные товары после двухдневного саммита президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

О новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.

В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности в сфере сельского хозяйства.

По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.

В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.

Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.

Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет беспокойство США относительно импорта американской сельскохозяйственной продукции.