США и Китай договорились сунизить пошлины после переговоров Трампа и Си

15:59 16.05.2026 Сб
Заявление прозвучало несмотря на то, что Трамп заверил: пошлины на встрече не обсуждали
Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине (Getty Images)
Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на отдельные товары после двухдневного саммита президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

О новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.

В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности в сфере сельского хозяйства.

По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.

В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.

Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.

Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет беспокойство США относительно импорта американской сельскохозяйственной продукции.

Напомним, президент США Дональд Трамп находился с государственным визитом в Пекине. Это первая поездка американского лидера в Китай почти за девять лет - предыдущий визит Трамп совершил еще в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.

Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны обсуждали вопросы торговли, войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также ситуацию вокруг Тайваня.

Трамп допустил возможность отмены санкций против Китая, которые связаны с покупкой иранской нефти, что стало неожиданной уступкой Белого дома после переговоров с Си Цзиньпином.

Однако по итогам визита Трамп констатировал, что переговоры не принесли существенных прорывов ни в сфере торговли, ни в вопросах урегулирования иранского кризиса в целом.

В Украину вернули еще более 500 тел погибших
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
