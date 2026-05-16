США и Китай договорились сунизить пошлины после переговоров Трампа и Си
Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на отдельные товары после двухдневного саммита президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
О новых договоренностях сообщило Министерство торговли Китая.
В Пекине заявили, что Китай и США будут принимать ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности в сфере сельского хозяйства.
По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.
В Китае отметили, что переговоры по деталям еще продолжаются.
Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.
Кроме того, китайская сторона заявила, что учтет беспокойство США относительно импорта американской сельскохозяйственной продукции.
Напомним, президент США Дональд Трамп находился с государственным визитом в Пекине. Это первая поездка американского лидера в Китай почти за девять лет - предыдущий визит Трамп совершил еще в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.
Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны обсуждали вопросы торговли, войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также ситуацию вокруг Тайваня.
Трамп допустил возможность отмены санкций против Китая, которые связаны с покупкой иранской нефти, что стало неожиданной уступкой Белого дома после переговоров с Си Цзиньпином.
Однако по итогам визита Трамп констатировал, что переговоры не принесли существенных прорывов ни в сфере торговли, ни в вопросах урегулирования иранского кризиса в целом.