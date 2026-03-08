США та Ізраїль отримали нового союзника: ОАЕ вперше вдарили по Ірану

За даними видання, у відповідь на обстріли з боку Ірану, ОАЕ атакували іранський завод з опріснення води. При цьому аналітики вважають, що це лише сигнал для Тегерана, і ОАЕ приєднаються до кампанії США та Ізраїлю лише у разі ескалації іранських атак.

З початку війни Іран неодноразово запускав ракети та безпілотники по країнах Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати. Спочатку іранці заявляли, що атакували лише американські бази, але повідомлялося також про потрапляння ракет та дронів у цивільні об'єкти.

Зокрема, було пошкоджено будівлю ізраїльського посольства в Абу-Дабі, двоє ізраїльтян отримали легкі поранення.

При цьому в ОАЕ, які зарекомендували себе як економічна столиця Перської затоки, крім загрози безпеці, існує стурбованість з приводу шкоди іміджу країни, яка вважається улюбленим місцем для багатьох бізнесменів.

За даними INSS, до за минулий тиждень Іран запустив по території ОАЕ 941 безпілотник, 189 балістичних ракет і вісім крилатих ракет.