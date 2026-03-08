США и Израиль получили нового союзника: ОАЭ впервые ударили по Ирану

По данным издания, в ответ на обстрелы со стороны Ирана, ОАЭ атаковали иранский завод по опреснению воды. При этом аналитики считают, что это лишь сигнал для Тегерана, и ОАЭ присоединятся к кампании США и Израиля только в случае эскалации иранских атак.

С начала войны Иран неоднократно запускал ракеты и беспилотники по странам Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты. Сначала иранцы заявляли, что атаковали только американские базы, но сообщалось также о попадании ракет и дронов в гражданские объекты.

В частности, было повреждено здание израильского посольства в Абу-Даби, двое израильтян получили легкие ранения.

При этом в ОАЭ, которые зарекомендовали себя как экономическая столица Персидского залива, помимо угрозы безопасности, существует обеспокоенность по поводу ущерба имиджу страны, которая считается излюбленным местом для многих бизнесменов.

По данным INSS, к за прошедшую неделю Иран запустил по территории ОАЭ 941 беспилотник, 189 баллистических ракет и восемь крылатых ракет.