США та Ізраїль очікують на удар Ірану в понеділок, - ЗМІ
Американські та ізраїльські чиновники очікують, що Іран може завдати удару по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання зазначаэ, що на Близький Схід прибув голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курила.
Поїздка генерала до регіону була запланована ще до екскалації відносин між Ізраїлем, Іраном та "Хезболлою". Однак очікується, що зараз він скористається поїздкою, щоб спробувати мобілізувати ту ж міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки 13 квітня.
Axios нагадує, що лідери Ірану та "Хезболли" поклялися помститися за вбивства головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Іран і палестинський рух покладають відповідальність за ці дії на Ізраїль, але ізраїльська влада не визнавала і не заперечувала причетність до вбивства.
У свою чергу США нарощують свої сили на Близькому Сході в рамках підготовки до можливого нападу Ірану на Ізраїль, і направляє до регіону більше військових кораблів та винищувачів.
Американські чиновники очікують, що дії Ірану у відповідь здійснюватимуться за тим же сценарієм, що й напад на Ізраїль 13 квітня. Але, можливо, вони будуть масштабнішими, і в них також може бути задіяна "Хезболла" у Лівані.
Нагадаємо, що цієї ночі "Хезболла" здійснила масований ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану. За інформацією місцевих ЗМІ, терористична організація запустила 50 ракет. У небі над Ізраїлем було зафіксовано численні перехоплення "Залізного купола".
Також ми писали, що за інформацією Sky News Arabia, Іран планує здійснити атаку на Ізраїль 12-13 серпня - у дні, коли припадає день катастрофи єврейського народу.
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