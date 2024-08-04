Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня - ЗМІ
Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав - день катастрофи єврейського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Видання пише, що джерела Sky News Arabia у західній розвідці повідомили, що вони мають докази того, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша-Бе'ав, який припадає цього року на 12 і 13 серпня. Атаку Ірану буде здійснено у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Також повідомляється, що атака Ірану, ймовірно, буде скоординована з "Хезболлою" - терористичним угрупованням, що підтримується Іраном, запровадженим у Лівані.
Крім того, вказується, що напад на Ізраїль у священний день жалоби може надавати емоційний та психологічний вплив на ізраїльтян.
Зазначимо, що Тиша-Бе'ав - один із найсумніших днів у європейському календарі. Він є днем національної жалоби, присвячений пам'яті про руйнування Першого та Другого Єрусалимських храмів.
Загострення на Близькому Сході
За останні дні відбулося серйозне загострення у відносинах між Ізраїлем, Іраном і Ліваном. У зв'язку з цим є загроза масштабної регіональної війни на Близькому Сході
Зокрема, 30 липня ЦАХАЛ обстріляв з авіації столицю Лівану Бейрут. Унаслідок атаки було ліквідовано командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра.
Того самого дня в Тегерані ліквідовано одного з лідерів палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганію.
Після того, що сталося, лідер Ірану наказав завдати удару у відповідь по Ізраїлю.
У зв'язку із загостренням ситуації США, Канада, Британія та низка європейських держав закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Лівану та Ізраїлю. А тим, хто перебуває там - виїхати всіма можливими способами.
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