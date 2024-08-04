"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю десятками ракет, - The Times of Israel

За даними видання, над Галілейським півостровом було зафіксовано численні перехоплення "Залізного купола". У місті Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих населених пунктах лунав сигнал повітряної тривоги.

Деякі ЗМІ пишуть, що по півночі Ізраїлю було випущено десятки ракет, інші уточнюють кількість і називають цифру 50.

До цього ввечері, 3 серпня, ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари в тому числі були завдані по об'єктам інфраструктури та військовим структурам.

"Раніше сьогодні літак ВПС Ізраїлю знищив терориста "Хезболли" в районі Дейр Сер'ян. Крім того, артилерія армії оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терору в районі Одайссе", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.