"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю десятками ракет, - The Times of Israel
"Хезболла" влаштувала масований ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними видання, над Галілейським півостровом було зафіксовано численні перехоплення "Залізного купола". У місті Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих населених пунктах лунав сигнал повітряної тривоги.
Деякі ЗМІ пишуть, що по півночі Ізраїлю було випущено десятки ракет, інші уточнюють кількість і називають цифру 50.
До цього ввечері, 3 серпня, ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари в тому числі були завдані по об'єктам інфраструктури та військовим структурам.
"Раніше сьогодні літак ВПС Ізраїлю знищив терориста "Хезболли" в районі Дейр Сер'ян. Крім того, артилерія армії оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терору в районі Одайссе", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Нагадаємо, що згідно з джерелами Sky News Arabia в західній розвідці, Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня. Саме на ці дати в цьому році випадає день катастрофи єврейського народу.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході США і Британія закликали своїх громадян уникнути поїздок до Лівану. А тим, хто там перебуває, порадили покинути територію країни.
Зазначимо, що Україна одна з перших країн у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Наразі відомо про 30 евакуйованих до Польщі. Серед них 21 жінка і 9 дітей.
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