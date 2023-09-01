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США та Ізраїль у ході навчань відпрацюють удари по ядерних об'єктах Ірану, - ЗМІ

Фото: США та Ізраїль під час навчань відпрацюють удари по ядерних об'єктах Ірану (twitter.com/IAFsite)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Ізраїлю та США проведуть спільні навчання, під час яких відпрацьовуватимуть завдання авіаційних ударів по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Ізраїльські військові протягом наступних місяців проведуть кілька військових навчань спільно зі США, одне з яких стане тренуванням нападу на іранські ядерні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під час інших навчань армія Ізраїлю готуватиметься до ракетних атак з кількох напрямків.

"Для навчань американські військові доправлять до Ізраїлю велику кількість ракетних батарей Patriot класу "земля-повітря", а також інших систем перехоплення", - зазначили джерела.

Офіційно представник армії Ізраїлю відмовився коментувати інформацію про майбутні військові навчання, зазначивши лише, що Сили оборони Ізраїлю регулярно проводять спільні навчання із США.

Протидія США Ірану

У серпні 2023 року до Червоного моря прибули понад три тисячі морських піхотинців та моряків США на борту десантних кораблів USS Bataan та USS Carter Hall у рамках кампанії із захисту комерційних судів від можливого нападу з боку Ірану.

Також після чергового нападу Ірану на нафтовий танкер у липні 2023 року Пентагон направив на Близький Схід додаткові винищувачі F-35 та F-16 . Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити в регіон військові кораблі, підрозділ морської піхоти та десантну групу.

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