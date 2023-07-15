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США направлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці через дії Ірану, - AP

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Субота 15 липня 2023 07:41
США направлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці через дії Ірану, - AP Фото: американський винищувач F-16 (Master Sgt. Andy Dunaway)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки нарощують використання винищувачів навколо стратегічної Ормузької протоки для захисту кораблів від захоплення Іраном. Для цього Пентагон вирішив направити F-16 до регіону Перської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Високопоставлений представник Міноборони США у розмові з журналістами сказав, що цими вихідними Штати направлять винищувачі F-16 для посилення штурмовиків A-10, які патрулюють регіон Перської затоки понад тиждень.

Зазначається, що цей крок було зроблено після інциденту минулого тижня, коли Іран спробував захопити два нафтові танкери біля протоки, відкривши вогонь по одному з них.

Тоді ВМС США заявили, що в обох випадках іранські військово-морські кораблі відступили, коли на місце події прибув ракетний есмінець USS McFaul.

Представник Міноборони Штатів на умовах анонімності розповів, що F-16 прикриватимуть з повітря кораблі, що рухаються водним шляхом, і підвищуватимуть видимість військових у цьому районі як стримуючий фактор для Ірану.

Чиновник додав, що США дедалі більше стурбовані зростаючими зв'язками між Іраном, РФ та Сирією на Близькому Сході.

Також представник Пентагону розповів журналістам, що Штати розглядають низку військових варіантів протидії російській агресії, що посилюється, в небі над Сирією, що ускладнило зусилля щодо завдання удару по лідеру угрупування "Ісламська держава" минулими вихідними.

Чиновник відмовився деталізувати варіанти, але зазначив, що США не поступляться жодною територією і продовжуватимуть літати в західній частині країни з місіями проти "Ісламської держави".

За словами представника Пентагону, РФ зобов'язана Ірану за його підтримку у війні проти України, і Тегеран хоче, щоб Штати пішли з Сирії, що полегшить можливість підтримувати ліванську "Хізбаллу" і погрожувати Ізраїлю.

Захоплення Іраном суден у Перській затоці

За даними військово-морських сил США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив майже 20 торгових суден під міжнародними прапорами. На початку липня у міжнародних водах Перської затоки Корпус вартових ісламської революції захопив ще одне комерційне судно.

Нагадаємо також, що у травні Тегеран захопив два танкери під прапором Маршаллових островів, які були зафрахтовані компанією Chevron.

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Сполучені Штати Америки Іран F-16
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