У Червоне море прибули понад 3 тисячі військових США для стримування Ірану

У Червоне море прибули понад три тисячі морських піхотинців та моряків США на борту десантних кораблів USS Bataan та USS Carter Hall у рамках кампанії із захисту комерційних судів від можливого нападу з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центральне командування ВМС США .

Американські підрозділи Bataan ARG/26th MEU доставляють до регіону додаткові авіаційні та військово-морські засоби, а також військовослужбовців ВМС США, забезпечуючи "велику гнучкість і морські можливості 5-му флоту США", йдеться у заяві відомства.

У Центральному командуванні ВМС США уточнили, що район операцій 5-го флоту охоплює приблизно 2,5 мільйона квадратних миль водного простору і включає Аравійську затоку, Оманську затоку, Червоне море, частини Індійського океану і три критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб аль-Мандеб.

Десантний корабель може нести понад 20 вертольотів та літаків, у тому числі конвертоплани MV-22 Osprey та штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів. Доковий десантний корабель USS Carter Hall також підтримує ведення операцій для різних гелікоптерів, тактичних транспортних засобів та десантних катерів.

За словами представника П'ятого флоту США командира Тіма Гокінса, дані підрозділи надають "значної оперативної гнучкості та потужності, оскільки ми працюємо разом з міжнародними партнерами для стримування дестабілізаційної діяльності та деескалації регіональної напруженості, викликаної переслідуваннями Іраном і захопленням торгових судів на початку цього року", повідомляє видання The Hill.

Захоплення Іраном нафтових танкерів та реакція США

Нагадаємо, що напади на танкери в Перській затоці почалися ще 2019 року, але вже навесні цього року Іран став робити це частіше. Так, наприкінці квітня іранські ВМС захопили в Османській затоці нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.

На тому ж тижні було захоплено ще одне судно - цього разу під прапором Панами. Тоді США пообіцяли відреагувати на такі дії Ірану.

За даними ВМС США, минулого тижня військові кораблі Ірану намагалися захопити 2 нафтові танкери в протоці Ормуз, які були під прапорами Маршаллових островів і Багам.