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США и Израиль в ходе учений отработают удары по ядерным объектам Ирана, - СМИ

Фото: США и Израиль в ходе учений отработают удары по ядерным объектам Ирана (twitter.com/IAFsite)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Израиля и США проведут совместные учения, в ходе которых будут отрабатывать нанесение авиационных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Израильские военные в течение следующих месяцев проведут несколько военных учений совместно с США, одно из которых станет тренировкой нападения на иранские ядерные объекты", - говорится в сообщении.

Также известно, что во время других учений армия Израиля будет готовиться к ракетным атакам по нескольким направлениям.

"Для учений американские военные доставят в Израиль большое количество ракетных батарей Patriot класса "земля-воздух", а также других систем перехвата", - отметили источники издания.

Официально представитель армии Израиля отказался комментировать информацию о предстоящих военных учениях, отметив лишь, что Силы обороны Израиля регулярно проводят совместные учения с США.

Противодействие США Ирану

В августе 2023 года В Красное море прибыли более трех тысяч морских пехотинцев и моряков США на борту десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall в рамках кампании по защите коммерческих судов от возможного нападения со стороны Ирана.

Также после очередного нападения Ирана на нефтяной танкер в июле 2023 года Пентагон направил на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить в регион военные корабли, подразделение морской пехоты и десантную группу.

 

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