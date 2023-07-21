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Для противаги Ірану. США направлять до Перської затоки військові кораблі та морпіхів

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П'ятниця 21 липня 2023 07:46
Для противаги Ірану. США направлять до Перської затоки військові кораблі та морпіхів Фото: США направлять до Перської затоки військові кораблі та морпіхи (twitter.com/USNavy)
Автор: Константин Широкун

США направлять експедиційний підрозділ морських піхотинців і додаткові військові кораблі на Близький Схід на тлі напруженості у відносинах з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Міністр оборони Ллойд Остін наказав направити до регіону експедиційний підрозділ морської піхоти та десантну групу, пославшись на недавні спроби Ірану захопити кораблі у регіоні.

В Ормузьку протоку відправлять два десантні кораблі - USS Bataan і USS Carter Hall.

Експедиційний підрозділ зазвичай включає близько 2000 морських піхотинців, що перевозяться на борту трьох десантних кораблів, у розпорядженні яких знаходяться гелікоптери, плавзасоби та дрони.

"Центральне командування США віддане захисту свободи судноплавства в межах нашої зони відповідальності, яка включає деякі з найважливіших водних шляхів у світі", - заявив у своїй заяві голова Центрального командування генерал Майкл Курила.

За його словами, додаткові сили зможуть забезпечити вільний потік міжнародної торгівлі та підтримати міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах, а також стримати дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні.

Захоплення Іраном судів у Перській затоці

За даними військово-морських сил США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив близько 20 торгових суден під міжнародними прапорами. На початку липня у міжнародних водах Перської затоки Корпус вартових ісламської революції захопив ще одне комерційне судно.

Нагадаємо також, що в травні Тегеран захопив два танкери під прапором Маршаллових островів, зафрахтованих компанією Chevron.

Для боротьби із захопленнями суден раніше в липні США відправили до Перської затоки винищувачі F-16, які прикриватимуть штурмовики A-10.

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