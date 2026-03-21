США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані

США та Ізраїль вранці 21 березня завдали удару по комплексу зі збагачення урану "Шахід Ахмадіан-Рошун" в іранському місті Натанз.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.
"Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано", - повідомили в організації.
Зазначаться, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.
Загроза для населення прилеглих районів відсутня.
Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.
Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон - на знищенні військової інфраструктури.
Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, однак підкреслював, що операція ще триває і тиск на Тегеран зберігатиметься.
Також Вашингтон розглядає можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану та усунення загрози з боку цієї держави.