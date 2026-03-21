США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.

Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон - на знищенні військової інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, однак підкреслював, що операція ще триває і тиск на Тегеран зберігатиметься.

Також Вашингтон розглядає можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану та усунення загрози з боку цієї держави.