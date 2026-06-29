США та Іран зупиняють взаємні атаки та сідають за стіл переговорів

Планується, що зустріч відбудеться у Катарі. Точної офіційної дати ще немає, проте в Axios вважають, що переговори відбудуться вже у вівторок. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт.

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"Ми вирішили припинити всю кінетичну активність", - заявив агенції американський посадовець.

Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватися від провокацій. Це тимчасове, але критично важливе перемир'я, зазначає видання.

Раніше сторони планували обговорювати у вівторок у Швейцарії ядерну програму, проте реальність внесла свої корективи, адже ситуація на морі стала надто небезпечною. Тепер головне питання - безпека в Ормузькій протоці.

Іран вже заявив, що бере на себе серйозні зобов'язання із забезпечення безпеки проходу Ормузької протоки комерційними суднами. У відповідь США теж зробили крок назустріч.