Іран погрожує зривом домовленостей через активність авіації США
Іран погрожує повністю припинити переговори з Вашингтоном через інтенсивну активність авіації США в районі Ормузької протоки. Ситуація в регіоні загострилася після серії взаємних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) звинуватив США у порушенні рамкову угоду через завдання ударів з боку Вашингтону. Тегеран готує військову відповідь і тепер будь-яке судно-порушник опиниться під вогнем.
"Відтепер до суден-порушників будуть застосовуватися суворіші заходи, ніж у минулому, і вони зіткнуться з нищівною відповіддю", - заявили у КВІР.
Конфлікт спалахнув через Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння. Тегеран вважає пункт 1 цього документа порушеним.
Крім того, Тегеран не влаштовує активність авіація США в небі. Там помітили літак-заправник Boeing KC-135R Stratotanker, який злетів з Катару. Схема польоту ідентична тій, що була під час ударів Вашингтона.
Реакція США
Посол ООН Майк Вольц попередив іранський режим на випадок нових атак. Вашингтон продовжить нищити військову інфраструктуру Ірану, щоб звільнити водні шляхи.
"Якщо іранський режим хоч на секунду думає, що президент Трамп буде сидіти склавши руки, спостерігаючи, як Іран продовжує атакувати міжнародне судноплавство без відповіді або наші бази без відповіді, вони дуже помиляються", - заявив Вольц.
Хто тепер контролює Ормузьку протоку
Речник КВІР Хоссейн Мохебі називає США брехливими партнерами. Іран обіцяє ще жорсткіші відповіді.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив у Багдаді й заявив про повний нагляд над Ормузом. Протягом 30 днів Тегеран керуватиме водним шляхом одноосібно.
Контекст події
Минулої ночі у КВІР заявили про чергову атаку по американських базах в регіоні. Балістика та дрони летіли у бік Кувейту та Бахрейну.
США та Іран за останні декілька днів обмінялись ударами. Почалось все з атаки Тегерану на цивільне судно в Ормузькій протоці.
Вашингтон не забарився з відповіддю та вдарив по військових цілях в районі Ормузької протоки. За словами американців, це є актом відплати за іранську атаку на цивільне судно.