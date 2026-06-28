КВІР атакував бази США, а Трамп погрожує Ірану "тотальним знищенням"

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що його військово-морські та військово-повітряні сили запустили балістичні ракети та безпілотники по авіабазі армії США Алі-аль-Салем у Кувейті. Трамп вже попередив Тегеран про "вимушене знищення" країни.

Окрім авіабази у Кувейті КВІР заявляє про удари по П'ятому військово-морському флоту США в Порт-Салмані в столиці Бахрейну Манамі. Проте офіційних підтверджень поки немає.

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У заяві йдеться, що атаки стали відповіддю на атаку США на п'ять прибережних об'єктів Ірану.

Тим часом кувейтські військові заявляють, що протиповітряна оборона країни реагує на "ворожі ракетні загрози та загрози з боку безпілотників". Військові закликали людей дотримуватися правил безпеки.

Президент США Дональд Трамп терміново опублікував розгніваний пост у своїй соцмережі Truth Social. В ньому лідер країни пригрозив застосувати військову силу проти Ірану.

Президент США пригрозив Ірану знищенням (інфографіка РБК-Україна)

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламської Республіки Іран більше не існуватиме", - зазначив Трамп.