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КВІР атакував бази США, а Трамп погрожує Ірану "тотальним знищенням"

06:17 28.06.2026 Нд
2 хв
Дві сторони продовжують почергово атакувати військові об'єкти одна одної
aimg Пилип Бойко
КВІР атакував бази США, а Трамп погрожує Ірану "тотальним знищенням" Фото: іранські ракети (Getty Images)
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Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що його військово-морські та військово-повітряні сили запустили балістичні ракети та безпілотники по авіабазі армії США Алі-аль-Салем у Кувейті. Трамп вже попередив Тегеран про "вимушене знищення" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Middle East Eye, Anadolu та повідомлення Трампа у Truth Social.

Окрім авіабази у Кувейті КВІР заявляє про удари по П'ятому військово-морському флоту США в Порт-Салмані в столиці Бахрейну Манамі. Проте офіційних підтверджень поки немає.

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У заяві йдеться, що атаки стали відповіддю на атаку США на п'ять прибережних об'єктів Ірану.

Тим часом кувейтські військові заявляють, що протиповітряна оборона країни реагує на "ворожі ракетні загрози та загрози з боку безпілотників". Військові закликали людей дотримуватися правил безпеки.

Президент США Дональд Трамп терміново опублікував розгніваний пост у своїй соцмережі Truth Social. В ньому лідер країни пригрозив застосувати військову силу проти Ірану.

КВІР атакував бази США, а Трамп погрожує Ірану &quot;тотальним знищенням&quot;Президент США пригрозив Ірану знищенням (інфографіка РБК-Україна)

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламської Республіки Іран більше не існуватиме", - зазначив Трамп.

Контекст події

США та Іран за останні декілька днів обмінялись ударами. Почалось все з атаки Тегерану на цивільне судно в Ормузькій протоці.

Вашингтон не забарився з відповіддю та вдарив по військових цілях в районі Ормузької протоки. За словами американців, це є актом відплати за іранську атаку на цивільне судно.

Нагадаємо, 18 червня Сполучені Штати та Іран повторно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, який уже офіційно набрав чинності.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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