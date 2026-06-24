Ціни на нафту обвалилися до чотиримісячних мінімумів
Світові ціни на нафту еталонної марки Brent стрімко знижуються, очікуючи на стабілізацію поставок сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Чому падають ціни на нафту
За інформацією видання, в середу ф'ючерси на нафту марки Brent впали більш ніж на 1%, досягнувши 75,88 долара за барель. Це найнижчий показник з кінця лютого, коли розпочалися американо-ізраїльські удари по Ірану.
Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала до 72,07 долара.
Головною причиною падіння є ознаки того, що більше нафтових танкерів готуються вийти з Ормузької протоки після нещодавнього укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном.
Окрім цього, тиск на ринок чинить тимчасове 60-денне скасування санкцій Вашингтона проти Тегерана, що дозволяє Ірану оперативно наростити експорт. Послаблення воєнних дій у Лівані також знизило геополітичні премії на сировину.
Що кажуть експерти
Судноплавне агентство ООН уже розробляє план евакуації для сотень заблокованих суден. Оман своєю чергою пообіцяв залишити протоку відкритою без стягнення зборів і визначив два безпечні маршрути.
Ринкові аналітики зазначають, що інвестори закладають у вартість швидке повернення іранської нафти на світовий ринок.
"Якщо санкції будуть послаблені, іранське виробництво та експорт можуть відносно швидко зрости, враховуючи значну кількість, що зберігається на танкерах - ймовірно, мова йде про тижні, а не про місяці", - прогнозує головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Проте довгострокова стабільність угоди залишається під питанням через розбіжності між США та Іраном щодо ядерних інспекцій. Наразі аналітики Macquarie очікують, що середня ціна на нафту Brent становитиме 77,09 долара за барель у 2026 році.
Падіння ціни на нафту
Нагадаємо, світові ціни на нафту почали стрімко падати ще в середині червня 2026 року на тлі перших новин про можливе завершення конфлікту на Близькому Сході.
Зокрема, 15 червня вартість марки Brent обвалилася одразу на 4,7% - до 83,25 долара за барель, оскільки ринки миттєво зреагували на перспективу досягнення миру між США та Іраном.
Ескалація почала вщухати після того, як американський президент США Дональд Трамп анонсував швидке підписання двостороннього меморандуму та пообіцяв повністю зняти блокаду з іранських морських портів.
Попри черговий ізраїльський авіаудар по Бейруту, глава Білого дому підтвердив готовність Вашингтона укласти мирну угоду з Тегераном в онлайн-форматі, закликавши іранську сторону утриматися від масованих ракетних ударів у відповідь.