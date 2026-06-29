США и Иран прекращают взаимные атаки и садятся за стол переговоров

Планируется, что встреча состоится в Катаре. Точной официальной даты еще нет, но в Axios считают, что переговоры состоятся уже во вторник. Американскую техническую группу на встрече возглавит Ник Стюарт.

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"Мы решили прекратить всю кинетическую активность", - заявил агентству американский чиновник.

Пока будут продолжаться обсуждения, суда смогут проходить пролив свободно. Обе стороны обещают воздерживаться от провокаций. Это временное, но критически важное перемирие, отмечает издание.

Ранее стороны планировали обсуждать во вторник Швейцарии ядерную программу, однако реальность внесла свои коррективы, ведь ситуация на море стала слишком опасной. Теперь главный вопрос - безопасность в Ормузском проливе.

Иран уже заявил, что берет на себя серьезные обязательства по обеспечению безопасности прохода Ормузского пролива коммерческими судами. В ответ США тоже сделали шаг навстречу.