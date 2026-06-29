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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США и Иран прекращают взаимные атаки и садятся за стол переговоров

01:33 29.06.2026 Пн
2 мин
Где и когда Вашингтон и Тегеран будут проводить очередные переговоры?
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении взаимных атак. На этой неделе стороны соберутся вместе, чтобы урегулировать кризис вокруг судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Планируется, что встреча состоится в Катаре. Точной официальной даты еще нет, но в Axios считают, что переговоры состоятся уже во вторник. Американскую техническую группу на встрече возглавит Ник Стюарт.

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"Мы решили прекратить всю кинетическую активность", - заявил агентству американский чиновник.

Пока будут продолжаться обсуждения, суда смогут проходить пролив свободно. Обе стороны обещают воздерживаться от провокаций. Это временное, но критически важное перемирие, отмечает издание.

Ранее стороны планировали обсуждать во вторник Швейцарии ядерную программу, однако реальность внесла свои коррективы, ведь ситуация на море стала слишком опасной. Теперь главный вопрос - безопасность в Ормузском проливе.

Иран уже заявил, что берет на себя серьезные обязательства по обеспечению безопасности прохода Ормузского пролива коммерческими судами. В ответ США тоже сделали шаг навстречу.

Контекст новости

Ситуация между США и Ираном после подписания меморандума о прекращении военных действий снова обострилась на фоне взаимных атак. Вашингтон и Тегеран в последние дни наносили удары по военным объектам.

Иран даже пригрозил прекратить действие меморандума. Тегеран не устраивает активную деятельность авиации США в регионе.

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