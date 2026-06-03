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США и Иран вновь обменялись ударами вопреки перемирию

03:38 03.06.2026 Ср
3 мин
Что известно об очередном боевом инциденте во время перемирия?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран вновь обменялись ударами вопреки перемирию Фото: обе стороны обвинили друг друга в атаках (Getty Images)
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В ночь на 3 июня Иран и США обменялись ударами несмотря на то, что между сторонами действует перемирие и идут переговоры о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, Clash Report и CENTCOM.

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Что предшествовало

Этой ночью агентство Mehr сообщило, что в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе были слышны взрывы.

Вскоре армия Кувейта заявила, что их система ПВО перехватывает вражеские ракетные и беспилотные атаки, а Корпус стражей исламской революции Ирана официально заявил, что три ракеты попали во "вражеские базы" в этой стране.

Кроме того, на фоне этих событий МВД Бахрейна призвало жителей своей страны направится в безопасное место, так как прозвучала предупредительная сирена. Ряд СМИ писали, что Иран якобы наносил удары сразу по трем странам - Кувейту, Байхрену и Ираку.

За пару часов до всей вышеописанной ситуации в Центральном командовании США (CENTCOM) отчитались, что американские войска ударили ракетой и вывели из строя пустой нефтяной танкер, который несмотря на блокаду Ормузского пролива направлялся в один из портов Ирана.

Что говорят в Иране

Вскоре после вышеупомянутых публикаций в КСИР отчитались, что якобы нанесли удар по штабу Пятого флота ВМС США и американской авиабазе в регионе с помощью ракет и дронов. Это, по их версии, был ответ на американские удары по башне связи КСИР на острове Кешм.

Также в Иране подтвердили, что ранее США нанесли удар по иранскому танкеру вблизи Ормузкого проливе, и что в ответ корабль КСИР нанес удар по суду под названием "Паная".

В КСИР предупредили, что дальнейшее вмешательство в Ормузском проливе повлечет за собой более серьезные последствия.

"Любая новая глупость встретит сокрушительный, решительный ответ, выходящий за рамки установленных правил и границ. Мы без колебаний превратим в пепел все штабы и объекты агрессоров в регионе", - цитирует Clash Report их заявление.

Что говорят в США

Тем временем в CENTCOM заявили, что войска США успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, а также "нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки нападения со стороны Ирана на Ближнем Востоке".

"Иран запустил несколько баллистических ракет в направлении соседних стран, однако все они не достигли намеченных целей. Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели до цели или развалились на части в пути, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами ПВО США и Бахрейна", - говорится в посте в Х.

Также там добавили, что до этого силы Центрального командования США сбили три ударных дрона, запущенных в сторону гражданских моряков, которые законно следовали в региональных водах. Помимо этого, в целях самообороны войска США нанесли удары "по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм.

"Никто из американского персонала не пострадал. Силы Центрального командования США сохраняют бдительность и готовность защищаться от необоснованной иранской агрессии в течение продолжающегося периода прекращения огня", - резюмировали в CENTCOM.

Другие инциденты во время перемирия

Напомним, что это уже не первый раз, когда между сторонами во время перемирия возникают локальные боевые действия. Буквально 26 мая американские военные атаковали катера и ЗРК на юге Ирана, так как они пытались установить мины в Ормузском проливе и открыли огонь по самолетам США.

Кроме того, 28 мая войска США ударили по военному объекту, который, по версии CENTCOM, представлял угрозу для сил Соединенных Штатов и судоходства в Ормузе.

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