Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США та Іран "у принципі домовилися" про угоду: ЗМІ дізналися про прорив у переговорах

17:52 17.04.2026 Пт
2 хв
Між сторонами, як і раніше, залишаються невирішені питання, які потребують додаткового узгодження
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

У переговорах між США та Іраном досягнуто принципового прогресу, що дає змогу говорити про можливе наближення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Заява Ірану про відкриття Ормуза обвалила ціни на нафту

США та Іран наблизилися до угоди

США та Іран "в принципі згодні" на укладення угоди за підсумками переговорів, повідомив Reuters ключовий пакистанський посередник, який бере участь у діалозі між сторонами.

За його словами, під час неофіційної дипломатії за останні дні було зафіксовано відчутний прогрес, а низку складних питань вдалося зрушити з місця під час зустрічей у Тегерані цього тижня.

Роль посередників і можливі терміни

Як зазначається, де-факто керівник Пакистану фельдмаршал Асім Мунір відіграв важливу роль у просуванні переговорного процесу, допомагаючи сторонам подолати найбільш чутливі розбіжності.

За попередніми даними, на наступному етапі обговорень може бути підписано меморандум про взаєморозуміння, після чого протягом приблизно 60 днів сторони розраховують вийти на повноцінну угоду.

Заяви США та Ірану

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що угода перебуває на фінальній стадії, а конфлікт "має незабаром завершитися".

Він також припустив можливість поїздки в Ісламабад у разі підписання документа.

Водночас іранські джерела уточнюють, що низка розбіжностей між сторонами поки що зберігається і потребує додаткового узгодження.

Нагадуємо, що за даними американської розвідки, Китай розглядає варіант постачання Ірану сучасних радіолокаційних систем, що потенційно здатне значно зміцнити можливості протиповітряної оборони Тегерана.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп прагне завершити конфлікт з Іраном шляхом переговорів, водночас на тлі зниження рейтингів і зростання цін він може виявляти більшу готовність до компромісів із Тегераном, ніж заявляє публічно.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп