США и Иран "в принципе договорились" о сделке: СМИ узнали о прорыве в переговорах

В переговорах между США и Ираном достигнут принципиальный прогресс, позволяющий говорить о возможном приближении соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
США и Иран "в принципе согласны" на заключение сделки по итогам переговоров, сообщил Reuters ключевой пакистанский посредник, участвующий в диалоге между сторонами.
По его словам, в ходе неофициальной дипломатии за последние дни был зафиксирован ощутимый прогресс, а ряд сложных вопросов удалось сдвинуть с места во время встреч в Тегеране на этой неделе.
Как отмечается, де-факто руководитель Пакистана фельдмаршал Асим Мунир сыграл важную роль в продвижении переговорного процесса, помогая сторонам преодолеть наиболее чувствительные разногласия.
По предварительным данным, на следующем этапе обсуждений может быть подписан меморандум о взаимопонимании, после чего в течение примерно 60 дней стороны рассчитывают выйти на полноценное соглашение.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение находится на финальной стадии, а конфликт "должен вскоре завершиться".
Он также допустил возможность поездки в Исламабад в случае подписания документа.
В то же время иранские источники уточняют, что ряд разногласий между сторонами пока сохраняется и требует дополнительного согласования.
Напоминаем, что по данным американской разведки, Китай рассматривает вариант поставки Ирану современных радиолокационных систем, что потенциально способно значительно укрепить возможности противовоздушной обороны Тегерана.
Отметим, что президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт с Ираном путем переговоров, при этом на фоне снижения рейтингов и роста цен он может проявлять большую готовность к компромиссам с Тегераном, чем заявляет публично.