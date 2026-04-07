США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа: які результати

США та Іран провели переговори перед дедлайном, який встановив Дональд Трамп. Сторони називають діалог позитивним, але чи встигнуть укласти угоду - поки не ясно.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News, про це заявив високопосадовець США.
Перемовини між США та Іраном щодо припинення вогню тривають. Американська сторона оцінює їх як конструктивні.
“Ми повністю на зв'язку з [Іраном]. Абсолютно. [Переговори] були позитивними. Якщо нам пощастить, у нас буде щось до кінця дня”, - сказав чиновник.
Втім, остаточного результату поки немає. Чи вдасться домовитися до встановленого часу - невідомо.
Президент США Дональд Трамп встановив чіткий термін для Ірану - до 20:00 за східним часом.
Станом на зараз сторони продовжують контакт. Остаточне рішення очікується найближчим часом.
Угода передбачає, зокрема, відновлення роботи Ормузької протоки та зниження напруги в регіоні.
Якщо домовленості не буде, США можуть різко посилити дії.
У разі зриву переговорів Трамп пригрозив новими ударами по Ірану.
Згодом він також сказав, що сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація. Трамп зазначив, що не хоче, аби так сталося, але, найімовірніше, це відбудеться.
Тим часом напруга навколо Ірану різко зросла ще до цих переговорів. США завдали ударів по острову Харг - ключовому нафтовому об’єкту країни, через який проходить більшість експорту нафти.
Тим часом в США все більше не задоволені війною з Іраном. Демократи навіть планують оголосити імпічмент міністру війни США Піту Гегсету.