США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа: які результати

Що відомо про переговори

Перемовини між США та Іраном щодо припинення вогню тривають. Американська сторона оцінює їх як конструктивні.

“Ми повністю на зв'язку з [Іраном]. Абсолютно. [Переговори] були позитивними. Якщо нам пощастить, у нас буде щось до кінця дня”, - сказав чиновник.

Втім, остаточного результату поки немає. Чи вдасться домовитися до встановленого часу - невідомо.

Дедлайн Трампа і що на кону

Президент США Дональд Трамп встановив чіткий термін для Ірану - до 20:00 за східним часом.

Станом на зараз сторони продовжують контакт. Остаточне рішення очікується найближчим часом.

Угода передбачає, зокрема, відновлення роботи Ормузької протоки та зниження напруги в регіоні.

Якщо домовленості не буде, США можуть різко посилити дії.

Можливі наслідки у разі провалу

У разі зриву переговорів Трамп пригрозив новими ударами по Ірану.

Йдеться про:

атаки на електростанції

удари по транспортній інфраструктурі.

Згодом він також сказав, що сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація. Трамп зазначив, що не хоче, аби так сталося, але, найімовірніше, це відбудеться.