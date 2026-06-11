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США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними, - Трамп

23:01 11.06.2026 Чт
2 хв
Американський лідер назвав країну, яка активно допомагає в переговорному процесі
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Переговорний процес щодо Ірану перебуває на фінальній стадії і підписання відповідних документів може відбутися найближчим часом, можливо, вже у вихідні в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в мережі YouTube.

Переговори щодо Ірану близькі до завершення

Президент США Дональд Трамп повідомив, що робота над угодою щодо Ірану перебуває в завершальній фазі.

За його словами, текст документів уже практично готовий, а саме підписання може відбутися найближчими днями.

Він зазначив, що процес рухається швидко і сторони зацікавлені в досягненні результату.

Можливе підписання в Європі

Трамп заявив, що церемонія підписання може відбутися вже на вихідних в одній із європейських країн.

Водночас він наголосив, що особисто бути присутнім не зможе, проте участь візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами американського президента, остаточні документи перебувають на фінальній стадії узгодження, а сторони демонструють готовність до укладення угоди.

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Контакти з Туреччиною та іншими країнами

Окремо Трамп відзначив роль Туреччини в переговорному процесі, назвавши президента Реджепа Таїпа Ердогана важливим учасником діалогу.

Він також згадав взаємодію з Пакистаном і його керівництвом, підкресливши активність дипломатичних контактів.

За словами Трампа, найближчим часом США продовжать переговори з низкою міжнародних партнерів, а ключові домовленості буде оголошено після підписання угоди.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп у середу вдень провів нараду в ситуаційній кімнаті з високопоставленими чиновниками, на якій обговорювали можливі варіанти завдання нових ударів по Ірану.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп