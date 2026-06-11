США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные, - Трамп

Переговоры по Ирану близки к завершению

Президент США Дональд Трамп сообщил, что работа над соглашением по Ирану находится в завершающей фазе.

По его словам, текст документов уже практически готов, а само подписание может состояться в ближайшие дни.

Он отметил, что процесс движется быстро и стороны заинтересованы в достижении результата.

Возможное подписание в Европе

Трамп заявил, что церемония подписания может пройти уже на выходных в одной из европейских стран.

При этом он подчеркнул, что лично присутствовать не сможет, однако участие примет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам американского президента, окончательные документы находятся на финальной стадии согласования, а стороны демонстрируют готовность к заключению соглашения.

Контакты с Турцией и другими странами

Отдельно Трамп отметил роль Турции в переговорном процессе, назвав президента Реджепа Тайипа Эрдогана важным участником диалога.

Он также упомянул взаимодействие с Пакистаном и его руководством, подчеркнув активность дипломатических контактов.

По словам Трампа, в ближайшее время США продолжат переговоры с рядом международных партнеров, а ключевые договоренности будут объявлены после подписания соглашения.