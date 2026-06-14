США та Іран підпишуть угоду в найближчі 2-3 години, - Трамп

У себе в соцмережах Баран Равід розповів, що, за словами Трампа, угода між США та Іраном щодо припинення війни, як і раніше, планується на сьогодні, незважаючи на ізраїльський удар по Бейруту і загрозу заходів у відповідь з боку Тегерана.

Трамп розповів, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю і сказав, що передав це повідомлення ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був такий злий. Я дав йому зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти... Я передав йому це повідомлення - я дуже незадоволений нападом у Бейруті", - сказав Трамп.

У коментарі Трею Інгсту лідер США фактично повторив ті самі меседжі, додавши, що попросить Іран не відповідати ракетними ударами по Ізраїлю.

Також він повідомив, що "угоду з Іраном, як очікується, буде підписано в найближчі 2-3 години". За його словами, підписання угоди відбудеться в онлайн-форматі, але вже через тиждень очікується очна церемонія підписання в Європі.

Після цього, як каже Трамп, він негайно віддасть розпорядження зняти блокаду з іранських портів (мається на увазі після сьогоднішнього підписання).

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