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США та Іран підпишуть угоду в найближчі 2-3 години, - Трамп

19:29 14.06.2026 Нд
2 хв
Що сказав Трамп про угоду з Іраном і атаку Ізраїлю по Бейруту?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном буде підписано в найближчі кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонні інтерв'ю президента журналісту Axios Бараку Равіду і журналісту Fox News Трею Інгсту.

У себе в соцмережах Баран Равід розповів, що, за словами Трампа, угода між США та Іраном щодо припинення війни, як і раніше, планується на сьогодні, незважаючи на ізраїльський удар по Бейруту і загрозу заходів у відповідь з боку Тегерана.

Трамп розповів, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю і сказав, що передав це повідомлення ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був такий злий. Я дав йому зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти... Я передав йому це повідомлення - я дуже незадоволений нападом у Бейруті", - сказав Трамп.

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У коментарі Трею Інгсту лідер США фактично повторив ті самі меседжі, додавши, що попросить Іран не відповідати ракетними ударами по Ізраїлю.

Також він повідомив, що "угоду з Іраном, як очікується, буде підписано в найближчі 2-3 години". За його словами, підписання угоди відбудеться в онлайн-форматі, але вже через тиждень очікується очна церемонія підписання в Європі.

Після цього, як каже Трамп, він негайно віддасть розпорядження зняти блокаду з іранських портів (мається на увазі після сьогоднішнього підписання).

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп