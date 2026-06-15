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США та Іран підпишуть мирну угоду 19 червня: де відбудеться церемонія

15:05 15.06.2026 Пн
2 хв
Для кого майбутня угода є "особливо важливою"?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США та Іран підпишуть мирну угоду вже 19 червня. Офіційна церемонія відбудеться у швейцарській Женеві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар.

Голова пакистанського МЗС назвав майбутню угоду значним проривом. За його словами, цей крок забезпечить світовим ринкам та економіці необхідну впевненість і стабільність.

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Ішак Дар наголосив, що особливо це важливо для країн, що розвиваються, які є найбільш вразливими до регіональних конфліктів.

Пакистанський міністр окремо подякував державам, які надали дипломатичну підтримку для досягнення цього результату. Серед них він відзначив Саудівську Аравію, Катар та Туреччину.

"Ми з нетерпінням чекаємо на офіційну церемонію підписання 19 червня в Женеві та залишаємося впевненими, що цей позитивний крок прокладе шлях до тривалого миру, стабільності та спільного процвітання для регіону та за його межами", - підкреслив Ішак Дар.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

За словами американського лідера, угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади з боку ВМС США, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї.

Спершу західні медіа писали, що документ планують підписати дистанційно через логістичні труднощі.

Втім, пізніше в Міністерстві закордонних справ Ірану спростували інформацію про підписання угоди в неділю.

У Тегерані зазначили, що точну дату церемонії наразі ще не погоджено, однак не виключили її проведення найближчим часом.

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