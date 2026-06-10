США та Іран обмінялися вночі ударами: що відомо на ранок

Що передувало

У вівторок, 9 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути досягнута найближчими днями.

Однак пізніше того ж дня він написав у соцмережах, що в понеділок у районі Ормузької протоки розбився військовий вертоліт AH-64 Apache. За його словами, вертоліт був збитий Іраном, тому він пообіцяв відповісти на інцидент.

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Як почалася взаємна атака

Рівно в ніч на 10 червня за Києвом Дональд Трамп дав короткий коментар ABC News, заявивши, що відповідь США за збитий вертоліт має бути потужною.

"Я вважаю, що потрібно відповідати рішуче... І у нас була дуже хороша угода, і, ймовірно, вона залишиться такою. Це відповідь на те, що вони зробили з нашим вертольотом минулої ночі, і я вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, дуже потужною, і саме такою вона і є", - заявив Трамп.

Одразу після цього в CENTCOM оголосили про атаку на Іран, а іранські ЗМІ писали про звуки вибухів у Бандар-Аббасі, Сіріку та Кешмі.

Після цього в КВІР заявили, що Іран запускає ракети і дрони по цілях у США на Близькому Сході. Ще трохи пізніше глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що жодна атака США не залишиться "без відповіді", але на той момент ще не було зрозуміло, атакував Іран об'єкти США чи ні.



"Наші потужні збройні сили не залишать без відповіді жоден напад або загрозу. Покиньте наш регіон, якщо хочете бути в безпеці. Історія Перської затоки сповнена глав, присвячених трагічній долі тих, хто вторгся ззовні", - написав Арагчі.

Приблизно о 03:00 ЗМІ почали писати про другу хвилю атак США на Іран.

Про які результати відзвітували сторони

До 4 ранку в CENTCOM заявили, що США завершили атаку на Іран і підкреслили, що це були удари в цілях самооборони у відповідь на збиття американського вертольота Apache.

"Сили CENTCOM завдали ударів по іранських системах ППО, наземних пунктах управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки високоточними боєприпасами з винищувачів ВПС і ВМС США", - ідеться в публікації.

Там додали, що операція стала співмірною атакам на нещодавні напади на війська США та міжнародні торговельні судна, які прямують через регіональні води.

Тим часом у КВІР стверджують, що нібито завдали удару по П'ятому флоту США в Байхрейні та по американській військовій базі в Йорданії, де розміщувалися війська Сполучених Штатів. При цьому сигналу тривоги в Йорданії не було, як пише CNN - не було.

Також інформаційна агенція Tashim розповіла, що згідно із заявою КСІР, унаслідок ударів США нібито було пошкоджено вежу зв'язку з Сіріке і знищено два водосховища в районі Бамані.