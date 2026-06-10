США и Иран обменялись ночью ударами: что известно на утро

Что предшествовало

Во вторник 9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть достигнута в ближайшие дни.

Однако позже в тот же день он написал в соцсетях, что в понедельник в районе Ормузского пролива разбился военный вертолет AH-64 Apache. По его словам, вертолет был сбит Ираном, поэтому он пообещал ответить на инцидент.

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Как началась взаимная атака

Ровно в ночь на 10 июня по Киеву Дональд Трамп дал короткий комментарий ABC News, заявив, что ответ США за сбитый вертолет должен быть мощным.

"Я считаю, что нужно отвечать решительно... И у нас была очень хорошая сделка, и, вероятно, она останется таковой. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и является", - заявил Трамп.

Сразу после этого в CENTCOM объявили об атаке на Иран, а иранские СМИ писали о звуках взрывов в Бандар-Аббасе, Сирике и Кешме.

После этого в КСИР заявили, что Иран запускает ракеты и дроны по целям в США на Ближнем Востоке. Еще чуть позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ни одна атака США не останется "без ответа", но на тот момент еще не было ясно, атаковал ли Иран объекты США или нет.



"Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива полна глав, посвященных трагической судьбе вторгшихся извне", - написал Арагчи.

Примерно в 03:00 СМИ стали писать о второй волне атак США на Иран.

О каких результатах отчитались стороны

К 4 утра в CENTCOM заявили, что США завершили атаку на Иран и подчеркнули, что это были удары в целях самообороны в ответ на сбитие американского вертолета Apache.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США", - говорится в публикации.

Там добавили, что операция стала соразмерным атакам на недавние нападения на войска США и международные торговые суда, которые следуют через региональные воды.

Тем временем в КСИР утверждают, что якобы нанесли удар по Пятому флоту США в Байхрейне и по американской военной базе в Иордании, где размещались войска Соединенных Штатов. При этом сигнала тревоги в Иордании не было, как пишет CNN - не было.

Также информационное агенство Tashim рассказало, что согласно заявлению КСИР, в результате ударов США якобы была повреждена вышка связи с Сирике и уничтожены два водохранилища в районе Бамани.