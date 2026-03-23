США та Іран можуть зустрітися вже цього тижня: Axios назвало учасників

Журналіст з посиланням на ізраїльського чиновника розповів, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер ведуть переговори зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом.

Равід також повідомив, що країни-посередники намагаються організувати зустріч в Ісламабаді. За словами джерела журналіста, з боку Тегерана будуть присутні Галібаф та інші представники, а з боку США - Віткофф, Кушнер і, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс.

Ізраїльський чиновник повідомив, що зустріч, ймовірно, відбудеться наприкінці цього тижня.

Сьогодні, 23 березня, Трамп заявив, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше. Він наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі.

У відповідь на запитання про те, з ким адміністрація президента США вела переговори, Трамп заявив, що Іран має "представників".