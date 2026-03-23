Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США та Іран можуть зустрітися вже цього тижня: Axios назвало учасників

17:37 23.03.2026 Пн
2 хв
Вашингтон представлятимуть Віткофф, Кушнер і, можливо, Ді Венс
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп і Стів Віткофф (Getty Images)

Представники США та Ірану можуть зустрітися у столиці Пакистану вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда в соцмережі Х.

Читайте також: Трамп анонсував угоду з Іраном протягом 5 днів або раніше

Журналіст з посиланням на ізраїльського чиновника розповів, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер ведуть переговори зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом.

Равід також повідомив, що країни-посередники намагаються організувати зустріч в Ісламабаді. За словами джерела журналіста, з боку Тегерана будуть присутні Галібаф та інші представники, а з боку США - Віткофф, Кушнер і, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс.

Ізраїльський чиновник повідомив, що зустріч, ймовірно, відбудеться наприкінці цього тижня.

Що передувало

Сьогодні, 23 березня, Трамп заявив, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше. Він наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі.

У відповідь на запитання про те, з ким адміністрація президента США вела переговори, Трамп заявив, що Іран має "представників".

Нагадаємо, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту.

Пізніше Іранські ЗМІ спростували заяву Трампа і повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося. МЗС Ірану стверджує, що президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".

