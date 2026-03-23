США и Иран могут встретиться уже на этой неделе: Axios назвало участников

Представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана уже в конце этой недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
Журналист со ссылкой на израильского чиновника рассказал, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.
Равид также сообщил, что страны-посредники пытаются организовать встречу в Исламабаде. По словам источника журналиста, со стороны Тегерана будут присутствовать Галибаф и другие представители, а со стороны США - Уиткофф, Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.
Израильский чиновник сообщил, что встреча, вероятно, состоится в конце этой недели.
Сегодня, 23 марта, Трамп заявил, что Тегеран "очень хочет заключить сделку" и это может произойти в течение пяти дней или раньше. Он подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью.
В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".
Напомним, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта.
Позже Иранские СМИ опровергли заявление Трампа и сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. МИД Ирана утверждает, что президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".