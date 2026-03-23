Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США и Иран могут встретиться уже на этой неделе: Axios назвало участников

17:37 23.03.2026 Пн
2 мин
Вашингтон будут представлять Уиткофф, Кушнер и, возможно, Ди Вэнс
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Стив Уиткофф (Getty Images)

Представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана уже в конце этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Журналист со ссылкой на израильского чиновника рассказал, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.

Равид также сообщил, что страны-посредники пытаются организовать встречу в Исламабаде. По словам источника журналиста, со стороны Тегерана будут присутствовать Галибаф и другие представители, а со стороны США - Уиткофф, Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Израильский чиновник сообщил, что встреча, вероятно, состоится в конце этой недели.

Что предшествовало

Сегодня, 23 марта, Трамп заявил, что Тегеран "очень хочет заключить сделку" и это может произойти в течение пяти дней или раньше. Он подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью.

В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".

Напомним, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта.

Позже Иранские СМИ опровергли заявление Трампа и сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось. МИД Ирана утверждает, что президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

