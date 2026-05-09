США ввели санкції проти 10 осіб і компаній за допомогу Ірану у виробництві "Шахедів"

Мінфін США в п'ятницю оголосив санкції проти 10 фізичних і юридичних осіб, які допомагали іранським військовим отримати зброю і сировину, що використовуються для створення дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Причому санкції торкнулися кількох осіб компаній, які в Китаї та Бангкоку. Цей крок Мінфіну США, про який вперше повідомило Reuters, зроблено за кілька днів до запланованої поїздки президента США Дональда Трампа до Китаю на зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також на тлі зусиль, які зайшли в глухий кут, щодо припинення війни з Іраном.

У заяві міністерства зазначено, що США, як і раніше, готові вжити економічних заходів проти військово-промислової бази Ірану, щоб Тегеран не зміг відновити свої виробничі потужності та проєктувати свою міць за межі своїх кордонів.

Крім того, Мінфін США готовий вжити заходів проти будь-якої іноземної компанії, яка підтримує незаконну іранську торгівлю, включно з авіакомпаніями.

Також Вашингтон готовий запровадити вторинні санкції проти фінансових установ, що сприяють Ірану, зокрема тих, які пов'язані з незалежними китайськими НПЗ.

"Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжимо діяти з метою гарантування безпеки Америки і будемо переслідувати іноземних фізичних і юридичних осіб, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських військ", - сказав глава Мінфіну США Скотт Бессент.