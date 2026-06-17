США та Іран готують історичну угоду про мир: ЗМІ розкрили документ

Негайне перемир'я та розблокування морів

Головною умовою домовленостей є повне і постійне припинення вогню на всіх фронтах, включаючи територію Лівану. Сторони зобов'язуються утримуватися від будь-яких ворожих дій, погроз та застосування сили одна проти одної.

Одразу після підписання почнеться відновлення логістики:

США зобов'язуються зняти морську блокаду Ірану протягом 30 днів і повернути обсяги судноплавства до довоєнного рівня.

Іран зобов'язується очистити акваторію від мін і гарантувати безпечний прохід торгових суден із Перської затоки до Оманської затоки.

Виведення військ: Пентагон забере свої сили з прилеглих до Ірану регіонів протягом 30 днів після укладання фінального договору.

300 мільярдів доларів та скасування санкцій

Окремий блок меморандуму присвячений економічному відновленню Тегерана. США разом із регіональними партнерами зобов'язалися створити масштабний план реконструкції іранської економіки з гарантованим фінансуванням щонайменше на 300 мільярдів доларів.

Крім того, Вашингтон погодився повністю скасувати всі види первинних та вторинних санкцій проти Ірану. Це стосується як односторонніх обмежень США, так і резолюцій Ради Безпеки ООН та Ради керуючих МАГАТЕ. До моменту повного зняття санкцій Мінфін США видаватиме спеціальні дозволи на експорт іранської нафти, нафтохімії та банківські послуги. Також Тегеран отримає повний доступ до всіх своїх заморожених активів за кордоном.

Читайте також: Іран обдурить Трампа з угодою про "ядерку", вважає директор ЦРУ

Доля ядерної програми

Іран офіційно підтвердив у тексті, що ніколи не створюватиме ядерну зброю. До підписання остаточного договору діятиме принцип збереження статус-кво:

"Іран заморожує розвиток ядерних технологій на поточному рівні, а США обіцяють не вводити нові санкції та не нарощувати військову присутність у регіоні", - йдеться в угоді.

Усі деталі щодо долі вже збагачених матеріалів сторони планують врегулювати під час фінального етапу перемовин, який триватиме максимум 60 днів. Остаточну угоду має затвердити Рада Безпеки ООН своєю обов'язковою до виконання резолюцією.