США та генсек НАТО приєднаються до переговорів Зеленського з лідерами ЄС у Берліні

За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Крім того, НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини.

Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.

Таким чином, участь ключових міжнародних партнерів України у переговорах у Берліні була офіційно підтверджена.