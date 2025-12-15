RU

Война в Украине

США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Берлине

Фото: Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Представители США были приглашены к участию в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС, которые состоятся сегодня в Берлине. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.

Кроме того, НАТО подтвердило, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты.

Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.

Таким образом, участие ключевых международных партнеров Украины в переговорах в Берлине было официально подтверждено.

 

Переговоры в Берлине

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали, что 15 декабря в Берлине должна состояться встреча европейских лидеров, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить мирный план в отношении Украины.

Накануне этой встречи, вчера в столице Германии начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Переговоры продолжались более пяти часов, после чего Уиткофф заявил о "значительном прогрессе".

Сегодня, 15 декабря, в Берлине стартовал второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями по мирному плану США по завершению войны.

Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиБерлин