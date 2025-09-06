США та ЄС зберуться обговорити нові санкції проти Росії: АР назвало дату

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп провів "гарячу" телефонну розмову з лідерами європейських держав після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 4 вересня.

Представники країн ЄС запропонували Трампу протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.

5 вересня президент Європейської ради Антоніу Кошта на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді повідомив, що в Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами.