ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Делегація ЄС вирушає до США для роботи над санкціями проти Росії, - Кошта

Ужгород, П'ятниця 05 вересня 2025 16:45
UA EN RU
Делегація ЄС вирушає до США для роботи над санкціями проти Росії, - Кошта Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

ЄС посилює координацію із США у санкційній політиці. Делегація вирушає до Вашингтона, щоб разом готувати нові обмеження проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти в Ужгороді.

Кошта на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що для того, аби змусити Росію зупинити війну, необхідно більше санкційних заходів.

За його словами, у Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами.

"Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", - сказав Кошта.

Європа та Україна - спільне майбутнє

Президент Євроради підкреслив, що Євросоюз працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи процес відбудови та шлях до членства в ЄС.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі - це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", - додав Кошта.

Він також відзначив, що в ЄС позитивно оцінюють реформи, які проводить Україна навіть в умовах війни, і підкреслив необхідність продовження цієї роботи.

Повна підтримка України від Євросоюзу

"Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", - зазначив Кошта.

Раніше видання Bild повідомляло, що президент США Дональд Трамп провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Під час обговорення санкцій проти Росії представники ЄС запропонували протягом 48 годин направити делегації до Вашингтона для створення спільної робочої групи з цього питання.

Водночас The Wall Street Journal писало, що попри домовленості з європейськими партнерами, Трамп не взяв на себе конкретних зобов’язань щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії