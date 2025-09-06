США и ЕС соберутся обсудить новые санкции против России: АР назвало дату

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже 4 сентября.

Представители стран ЕС предложили Трампу в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.

5 сентября президент Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде сообщил, что в Брюсселе уже стартовала работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда направляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.