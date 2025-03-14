США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України, – Рубіо

Рубіо зазначив, що на фінальних мирних переговорах потрібно буде обговорити питання гарантій безпеки для України, визнавши, що "кожна країна світу має право на безпеку, на самозахист, на захист своєї території".

За його словами, до мирних переговорів мають бути залучені не тільки США, але і ЄС, який "впровадив значні санкції" проти Росії.

Водночас він застеріг від "забігання наперед", оскільки перший етап - це тимчасове припинення бойових дій, щоб створити простір для переговорів.