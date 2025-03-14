США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо попросив чітко розмежовувати припинення вогню в Україні від кінцевої мирної угоди. Він зауважив, що на мирних переговорах важливо порушити питання гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Рубіо зазначив, що на фінальних мирних переговорах потрібно буде обговорити питання гарантій безпеки для України, визнавши, що "кожна країна світу має право на безпеку, на самозахист, на захист своєї території".
За його словами, до мирних переговорів мають бути залучені не тільки США, але і ЄС, який "впровадив значні санкції" проти Росії.
Водночас він застеріг від "забігання наперед", оскільки перший етап - це тимчасове припинення бойових дій, щоб створити простір для переговорів.
Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але питання гарантій безпеки буде покладено на Європу.
Сам Трамп заявив, що не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни. Він зауважив, що його пріоритети відрізняються від європейських.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.
Днями стало відомо, що близько 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки. Наразі цим державам необхідно розподілити обов'язки.
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