США и ЕС должны быть привлечены к обсуждению гарантий безопасности для Украины, - Рубио

Рубио отметил, что на финальных мирных переговорах нужно будет обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины, признав, что "каждая страна мира имеет право на безопасность, на самозащиту, на защиту своей территории".

По его словам, к мирным переговорам должны быть привлечены не только США, но и ЕС, который "ввел значительные санкции" против России.

В то же время он предостерег от "забегания наперед", поскольку первый этап - это временное прекращение боевых действий, чтобы создать пространство для переговоров.