США и ЕС должны быть привлечены к обсуждению гарантий безопасности для Украины, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио попросил четко разграничивать прекращение огня в Украине от конечного мирного соглашения. Он отметил, что на мирных переговорах важно поднять вопрос гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Рубио отметил, что на финальных мирных переговорах нужно будет обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины, признав, что "каждая страна мира имеет право на безопасность, на самозащиту, на защиту своей территории".
По его словам, к мирным переговорам должны быть привлечены не только США, но и ЕС, который "ввел значительные санкции" против России.
В то же время он предостерег от "забегания наперед", поскольку первый этап - это временное прекращение боевых действий, чтобы создать пространство для переговоров.
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но вопрос гарантий безопасности будет возложен на Европу.
Сам Трамп заявил, что не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности до окончания войны. Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.
По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
На днях стало известно, что около 15 стран хотят предоставить Украине гарантии безопасности. Сейчас этим государствам необходимо распределить обязанности.
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